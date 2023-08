Messias Genoa, è fatta: cifre e dettagli dell’accordo col Milan. Oggi le visite mediche col Grifone dell’attaccante

È tutto fatto per il trasferimento di Junior Messias al Genoa. Trovata l’intesa totale col Milan per l’attaccante, che nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche col club rossoblu.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato tutti i dettagli dell’operazione: si tratta di un affare a titolo definitivo da 2,5 milioni di euro per il brasiliano, che firmerà col Grifone un contratto di due anni con opzione per il terzo.