Messias via dal Milan? Ipotesi scambio con questo club di Serie A. Le ultime notizie sul mercato rossonero

Messias potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa sessione di mercato. Sulle sue tracce c’è il Torino, che è interessato all’esterno.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset l’attaccante brasiliano sta facendo un po’ di resistenza ma potrebbe convincersi visto che avrà sempre meno spazio in rosa. I granata potrebbero offrire in cambio Singo per agevolare la trattativa.