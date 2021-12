Messias a MilanTV: «Liverpool? Ci tenevamo. Ora guardiamo avanti»

Junior Messias ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del trequartista brasiliano

Junior Messias analizza il momento del Milan ai microfoni di MilanTV. Le parole del trequartista brasiliano.

LIVERPOOL – «Sapevamo che non era facile, ma ci tenevamo. Purtroppo non è andata come volevamo ma dobbiamo guardare avanti, continuando a giocare come sappiamo. In Champions abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ora dobbiamo portare questo in campionato.»

GRUPPO – «Siamo una squadra forte che può pensare in grande.»

LE GARE CON ATLETICO E LIVERPOOL – «Una bella esperienza giocare contro due squadre forti che hanno fatto strada in Champions. È una cosa che mi porterò per sempre.»

INFORTUNI – «Non mi aspettavo di avere delle lesioni. Sono arrivato in ritardo di condizione, lo staff mi ha sempre trattato bene e fatto sentire a casa.»

UDINESE – «Una partita difficile come le altre. Le altre quando giocano contro il Milan fanno la partita della vita. Noi dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto.»