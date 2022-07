Mertens, per lui futuro lontano dall’Italia: gli aggiornamenti

Dries Mertens potrebbe lasciare l’Italia: per lui ci sono offerte dal Qatar e dall’Arabia Saudita: la situazione

Il futuro di Dries Mertens non dovrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il belga non vorrebbe infatti ritrovarsi il Napoli da avversario.

Dopo l’addio ufficiale agli azzurri e per questo attende offerte dal resto d’Europa, dopo aver rifiutato Qatar e Arabia Saudita in vista del Mondiale del prossimo inverno.