Merson: «Milinkovic è il miglior centrocampista d’Italia»

Paul Merson, ex giocatore dell’Arsenal, si è espresso su Milinkovic Savic, possibile obiettivo del club. Le sue parole

Milinkovic continua a strappare consensi e applausi. A tessere le lodi del Sergente, stavolta, è Paul Merson. L’ex giocatore dell’Arsenal – club fortemente interessato al centrocampista – ha parlato infatti al Daily Star:

«L’Arsenal ha bisogno di un centrocampista di alto livello ora più che mai per rendere la squadra la migliore del campionato. Penso che Milinkovic sia un grande giocatore, un calciatore di altissimo livello. Se guardi come ha giocato per la Lazio la scorsa stagione… Personalmente penso che sia il miglior centrocampista d’Italia. Sergej è sicuramente un giocatore che porterei all’Arsenal».