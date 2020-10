Mercato svincolati, tre nomi che farebbero comodo al Milan

Il calciomercato si è concluso ieri, ma per i club è ancora possibile mettere sotto contratto i giocatori svincolati. Ecco tre nomi per il Milan

Il calciomercato si è concluso ieri, ma per i club è ancora possibile mettere sotto contratto i giocatori svincolati. Il Milan non ha messo a segno gli ultimi colpi di mercato, lasciando ancora diverse lacune nella rosa di Stefano Pioli. Attualmente Ezequiel Garay, forte difensore centrale di 33 anni, è libero sul mercato. Il centrale potrebbe essere il colpo low cost (alla Kjaer potremmo dire) per sistemare qualche problema in difesa.

Non meno interessante è il profilo di Mario Mandzukic che sarebbe l’attaccante ideale per fare da vice Ibrahimovic. Inoltre, il croato può anche giocare sulla sinistra (alternativa al connazionale Rebic) oppure da seconda punta.

Mario Goetze sembra intenzionato a volare in MLS, ma l’ultima decisione non è ancora stata presa. Il tedesco ha solo 28 anni e potrebbe essere una scommessa in grado di dare grandi risultati. Anche in questo caso il fantasista potrebbe ricoprire più ruolo, da vice Calhanoglu e esterno d’attacco fino a falso nueve (ricoperto più volte in carriera con grandi risultati).