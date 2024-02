Zirkzee Milan, TUTTE le ragioni per il sì al colpo: l’olandese perfetto per il Diavolo

Zirkzee-Milan, l’attaccante del Bologna è il grande obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione: tutte le ragioni per il sì

Joshua Zirkzee è il grande obiettivo del Milan per l’attacco della prossima stagione. Il centravanti olandese del Bologna, classe 2001, è stato individuato da Furlani, Moncada e Ibrahimovic come il profilo perfetto per sistemare l’attacco rossonero, da tempo bisognoso di un investimento pesante. Ma l’ex Bayern Monaco sarebbe davvero l’uomo giusto per la formazione allenata da Stefano Pioli?

Al netto di eventuali cambi in panchina, tema ormai all’ordine del giorno delle vicende rossonere, Zirkzee ha tutto per diventare il centravanti del futuro del Milan. Non solo per la capacità realizzativa, aspetto decisamente migliorabile nonostante i 10 gol segnati finora in campionato, ma anche e soprattutto per la grande qualità tecnica e la capacità di giostrare da regista avanzato della squadra. Più che un 9, un 9 e mezzo.

Facile dunque intuire come un ragazzo dotato di così tanto talento possa aver fatto breccia nel cuore e nei gusti calcistici di Zlatan Ibrahimovic, probabilmente il prototipo dell’attaccante moderno e idolo dello stesso Zirkzee che per certi aspetti lo ricorda vagamente.

E proprio l’ex centravanti svedese potrebbe essere l’asso nella manica del Milan nella corsa all’attaccante del Bologna. Un calciatore in grado di affiancare San Siro, stadio che ha potuto ammirarlo da vicino nell’ultima sfida pareggiata 2-2 dal Milan proprio contro i felsinei e nella quale Zirkzee è andato in gol. Secondo le ultime indiscrezioni, la preferenza di Zirkzee sarebbe quella di continuare la propria crescita nel campionato italiano e proprio su questa volontà farà leva il Milan nella speranza di creare un tridente da urlo con Pulisic e Leao.

Le grandi manovre sono già partite: il Diavolo è chiamato a non sbagliare più l’investimento in attacco, a regalarsi un degno erede di Olivier Giroud e probabilmente una punta che marcherà a fuoco gli anni calcistici a venire. Zirkzee-Milan, il matrimonio s’ha da fare.