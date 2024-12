Mercato Milan, Ibrahimovic defilato: l’ex obiettivo rossonero ha in testa solo loro

Mercato Milan, Ibrahimovic ormai defilato sul fronte Joshua Zirkzee: il centravanti olandese ex obiettivo rossonero vuole la Juve

Come riferito da Alfredo Pedullà, c’è un importante aggiornamento su Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan e attuale punta del Manchester United. La Juve è in pressing.

PAROLE – «Siccome un attaccante non può bastare, anche se restasse Milik bisognerebbe dare un compagno di viaggio attendibile per Vlahovic, altrimenti il rischio di malinconia e smarrimento è dietro l’angolo. Proprio per questo la Juve continua a seguire le evoluzioni legate a Zirkzee (e non solo)».