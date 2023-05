Mercato Milan, Zaniolo spinge: si apre un nuovo scenario! L’ex giocatore della Roma vuole tornare in Italia

Nicolò Zaniolo insiste per tornare in Italia e in cima alle sue priorità, così come a gennaio, ci sarebbe il Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino, ma dal suo entourage non viene esclusa l’ipotesi di un prestito.