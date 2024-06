Francia Canada 0-0: ecco come si sono comportati Maignan e Theo Hernandez nel match amichevole di stasera

Non solo l’Italia, stasera è scesa in campo anche la Francia nell’amichevole contro il Canada. Curiosità sulle prestazioni dei due calciatori del Milan che hanno cominciato il match dal primo minuto, ovvero Maignan e Theo Hernandez.

Il match finisce 0 a 0, pareggio dunque per i transalpini e porta inviolata per il portiere rossonero. Il terzino sinistro è stato sostituito all’intervallo, al suo posto Mendy. Infine 62 minuti in campo per Giroud, uscito per far spazio a Barcola.