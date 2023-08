Mercato Milan, due nomi per il vice Theo Hernandez: uno è in pole! Due obiettivi nel mirino, ma un terzino è in vantaggio

Il mercato in entrata del Milan non è finito. I rossoneri hanno ancora degli obiettivi, ma prima si dà spazio alle uscite. Come nel caso del vice Theo Hernandez.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, prima si cerca la cessione di Ballo Toure. Assicurata questa, Furlani e Moncada si muoveranno sul mercato in entrata: bloccato Calafiori del Basilea, che quindi è in vantaggio rispetto all’altro nome in lista, Mazzocchi della Salernitana.