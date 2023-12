Mercato Milan, Krunic in panchina per tutto il match col Frosinone. Cosa filtra sul futuro del centrocampista

Krunic in panchina per tutto il match col Frosinone. Cosa filtra sul futuro del centrocampista tra rinnovo e offerte dalla Turchia

Secondo quanto riportato TMW, Rade Krunic e il Milan sempre più distanti e quello che è accaduto durante il match col Frosinone ne è la dimostrazione.

Il centrocampista rossonero è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e su di lui pesano le difficoltà per il rinnovo e le offerte del Fenerbahce.