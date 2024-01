Dia Milan, l’attaccante è in uscita dalla Salernitana. Il futuro del senegalese

Dia Milan, l’attaccante è in uscita dalla Salernitana. Le ultime sul futuro del senegalese e l’ipotesi scambio di prestiti con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Boulaye Dia è in uscita dalla Salernitana e la Fiorentina ha parlato con il club campano per uno scambio di prestiti in attacco.

L’attaccante coinvolto, oltre all’ex obiettivo di mercato Milan, è M’Bala Nzola. Al momento l’operazione è frenata dalla volontà di Nzola di rimanere in viola.