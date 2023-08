Mercato Milan: rossoneri sul baby attaccante! Rifiutata la prima offerta per il giocatore seguito dal club

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il PAOK Salonicco avrebbe rifiutato un’offerta da 1.5 milioni di euro da parte del mercato Milan per Stefanos Tzimas, attaccante classe 2006 per il quale i greci chiedono 8 milioni.

Ora sull’attaccante si è inserito il PSV Eindhoven, mentre in Serie A anche la Fiorentina continua a monitorare la situazione.