Mercato Milan, tutto fatto per Messias: giovedì o venerdì a Milanello

Mercato Milan, tutto fatto tra i rossoneri e il Crotone per Junior Messias: il brasiliano tra giovedì e venerdì sarà a Milanello

Milan e Crotone hanno raggiunto l’intesa definitiva per il trasferimento a titolo definitivo di Junior Messias in rossonero per una cifra complessiva di 4 milioni di euro.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno arriverà a Milanello tra giovedì e venerdì per rimettersi a disposizione di Stefano Pioli.