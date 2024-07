Mercato Milan, una squadra in POLE per Colombo: può partire con QUESTA formula

Mercato Milan, una squadra in pole per Lorenzo Colombo: l’Empoli è pronto a chiudere l’operazione con i rossoneri. I dettagli

Come riferito dal quotidiano La Nazione, il calciomercato Milan sta chiudendo un’importante operazione in uscita atta allo sfoltimento della rosa attualmente a disposizione di Paulo Fonseca.

Nonostante l’inserimento di Verona e Venezia, l’Empoli resta in netto vantaggio per Colombo. Ieri il DS Gemmi ha incontrato il Milan, per lavorare a un prestito con diritto di riscatto. Trattativa non ancora nella parte conclusiva, ma sembra davvero ben indirizzata