Milan Thuram: scende in campo Pioli! Le quattro mosse del club. Dalla centralità del progetto all’ingaggio, i rossoneri attendono ancora

Il Milan è pronto a fare carte false per Marcus Thuram e Stefano Pioli più di tutti crede in un nuovo attacco: con lui, Leao e Chukwueze per un reparto a 100 all’ora. Ancora in attesa di una decisione, sono quattro le mosse che i rossoneri hanno messo in pratica per convincere il figlio d’arte.

La prima è l’ingaggio: non alto quanto quello del Paris St Germain, ma con 5 milioni sarebbe il più pagato della rosa insieme a Leao. Un vero strappo alla regola. La seconda è Stefano Pioli: è l’allenatore ad aver chiamato Thuram per convincerlo. Di cosa, sono le mosse tre e quattro: centralità nel progetto e nobiltà del club. Thuram sogna un club di prestigio e chi meglio del Milan.

Furlani e Moncada potrebbero attendere fine giugno per la decisione, ma sono disposti ad aspettare ancora per il nome in pole di questo mercato rossonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.