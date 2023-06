Mercato Milan, Thuram sbarca a Milano, oggi firma con l’Inter- VIDEO

Thuram Inter: atterrato a Milano, oggi visite mediche e firma – VIDEO. Il giocatore si appresta a fare le visite mediche, poi l’annuncio

Il mercato in Italia si è alimentato nell’ultima settimana con il derby tra Milan e Inter per Marcus Thuram. A spuntarla è l’Inter, che sta per chiudere per il giocatore in queste ore.

L’attaccante francese è atterrato pochi minuti fa, intorno alle 9:45, all’aeroporto milanese di Linate, e quella di oggi sarà la giornata delle visite mediche e della firma sul contratto.