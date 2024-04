Mercato Milan: Thiago Motta e Zirkzee insieme in rossonero? Clamorosa ipotesi per l’estate: ecco cosa filtra

In molti in casa rossonera sognano per l’estate un doppio arrivo dal Bologna che risolverebbe in un colpo solo due problemi: da un lato la questione allenatore e dall’altro la ricerca del nuovo nove.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, non tramonterebbe l’ipotesi di vedere in rossonero sia Thiago Motta che Zirkzee: se per il secondo il pressing è di fatto incessante, per il tecnico bisognerà vedere come si muoverà la Juventus (al momento in pole position).