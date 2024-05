Mercato Milan, caccia al sostituto di Giroud: tra questi quattro nomi si nasconde il nuovo 9. La LISTA aggiornata

Sarebbero quattro i nomi nella lista del calciomercato Milan per il nuovo colpo in attacco. In estate il club rossonero dovrà sostituire al meglio Giroud e per questo ha messo nel mirino ormai da diverso tempo questi profili.

Il favorito assoluto è e resta Zirkzee del Bologna, per il quale la concorrenza non manca, seguito a ruota da Sesko del Lipsia. La terza scelta porta a Guirassy con cui ci sono stati dei contatti, mentre sullo sfondo resta viva l’ipotesi David del Lille.