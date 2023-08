Sangaré Milan: il PSG ci prova, ma non è l’unico club! I dettagli. Il club francese valuta l’affare dal PSV, la clausola è un ostacolo

IL PSG è a caccia di un centrocampista. In vista di alcune operazioni di mercato in uscita, il club francese avrebbe messo nella lista un paio di giocatori.

Secondo quanto riporta RMC Sport, in pole c’è il nome di Ibrahim Sangaré. Il centrocampista, ex obiettivo del Milan, ha una clausola di 37 milioni di euro: contatti in corso con il PSV, ma c’è da affrontare la forte concorrenza del Bayern Monaco.