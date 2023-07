Samardzic Milan: spunta una nuova pretendente, c’è la proposta! Il centrocampista è finito nel mirino dei biancocelesti di Lotito

Prima Milan, poi Inter e adesso Lazio. Queste sono le squadre che hanno mostrato il loro interesse per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Come riporta Il Tempo, il suo nome è in pole per la sostituzione di Milinkovic-Savic nella squadra guidata da Maurizio Sarri. La valutazione di Pozzo è di 30 milioni di euro ma Lotito conta di convincerlo mettendo sul piatto 20 milioni più bonus facilmente raggiungibili.v