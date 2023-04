Mercato Milan, Retegui: c’è l’accordo con l’Inter? Spuntano le cifre. I neroazzurri sono in vantaggio, ma c’è una scadenza

Sembra che Retegui abbia scelto Milano come meta del futuro, ma non il Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe raggiunto un’intesa di massima col Tigre per Mateo Retegui.

Per le cifre si parla di 18 milioni di euro, c’è la possibilità di inserire Facundo Colidio nell’accordo. Due settimane di tempo hanno i neroazzurri per accettare, altrimenti si torna all’asta.