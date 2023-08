Mercato Milan, Renato Sanches sceglie la Roma! Le ultime. Il centrocampista, accostato al Milan, sarà presto alla corte di Mourinho

Renato Sanches arriva in Serie A. Non al Milan, come si è ipotizzato fino alla scorsa sessione di mercato, ma alla Roma. Insieme a Parades, è il doppio colpo dei giallorossi per il centrocampo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese invece arriva in prestito, con il riscatto fissato a 15 milioni.