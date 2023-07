Reijnders Milan, le cifre dell’accordo con il centrocampista! I dettagli. Il prossimo acquisto rossonero guadagnerà questa cifra

Il Milan ha trovato l’accordo con l’Az Alkmaar per Tijjani Reijnders. Mancava quel tipo di accordo per il trasferimento del giocatore in rossonero. L’accordo tra il Milan e il giocatore esisteva già.

#Milan e #Reijnders, ci siamo. Decisiva la volontà di Tijjani, che ha rinunciato a circa 3 milioni che avrebbe dovuto avere dall’Az. Visite programmate per l’inizio della prossima settimana. Per Reijnders contratto da 1,6 mln a stagione, più un premio alla firma. #calciomercato — luca bianchin (@lucabianchin7) July 15, 2023

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su Twitter, si parla di 1,6 milioni a stagione, più un premio alla firma per il centrocampista, che ha voluto solo il Milan.