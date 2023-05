Rebic, il Milan ha deciso! Il piano dei rossoneri per il mercato. Il giocatore lascerà a fine stagione, i rossoneri vogliono la plusvalenza

Quando è arrivato al ritiro pre campionato, Rebic era uno dei più in forma. Una condizione fisica e non solo che ha portato il croato a siglare una doppietta contro l’Udinese a inizio campionato. Dopo quello, più niente. Tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative, Rebic ha deluso.

Per questo, l’addio al Milan sembra quasi scontato. I rossoneri a breve incontreranno il suo agente, incaricato di portare offerte a Maldini e Massara. I due, però, vogliono ricavarci da questa cessione, in modo che diventi una plusvalenza. Per questo motivo, non è una soluzione plausibile la risoluzione anticipata del contratto, visto che il giocatore ha un contratto da 3,5 milioni all’anno e scade il 30 giugno 2025. Lo scrive Tuttosport.