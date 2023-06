Mercato Milan, fissato il prezzo per De Ketelaere: con questa offerta le strade dei rossoneri e del belga si divideranno

Reduce da un’annata da dimenticare, non è totalmente da escludere che Charles De Ketelaere possa lasciare il Milan dopo soli 12 mesi.

Secondo il Corriere dello Sport per il belga i rossoneri hanno già fissato un prezzo con il quale le parti si direbbero addio senza troppi rimpianti: in caso di arrivo di offerte da 28-29 milioni di euro il Milan darebbe il suo ok per la cessione a titolo definivo.