Mercato Milan: previsto un incontro Messias agente, lo scenario

Messias è in uscita dal Milan. In tal senso il brasiliano incontrerà il suo agente per definire la migliore destinazione per il futuro.

Messias potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Per il brasiliano si è parlato di un futuro possibile al Torino in una trattativa poi saltata che prevedeva uno scambio con Singo. Nelle ultime ore si è aperta la possibilità Besiktas.

Come riportato da Nicolò Schira il giocatore incontrerà il suo agente la prossima settimana. Questo incontro sarà molto importante per capire le intenzioni del rossonero e la sua preferenza per la destinazione che il club proverà ad accontentare.