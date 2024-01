Mercato Milan, Stefano Pioli chiede un difensore e spinge con la società per Brassier del Brest: pronta la beffa al Napoli?

Come riferito da Sky, Stefano Pioli sta spingendo con la società rossonera per far arrivare nel calciomercato Milan un nuovo difensore oltre Gabbia.

Il preferito sarebbe Brassier del Brest, su cui c’è anche il Napoli: pronta la beffa al club di De Laurentiis.