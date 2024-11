Mercato Milan, Passerini consiglia il Diavolo: «A gennaio servirebbero questi due innesti»

Mercato Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha consigliato i rossoneri in vista della sessione di gennaio: il commento

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini, noto giornalista, ha parlato così del prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «L’operazione rimonta è complessa ma tutt’altro che impossibile. Anche perché c’è ancora da recuperare la partita con il Bologna. Il mercato di gennaio può essere prezioso, con un paio di innesti: servirebbe un vice Fofana in mediana e un alter ego di Hernandez sulla sinistra. Ibrahimovic e gli altri dirigenti sognano il talentuoso Ricci del Torino, non per gennaio ma per l’estate».