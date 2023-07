Mercato Milan, Orlando su Samardzic: «All’Inter può far innamorare i tifosi»

Il giornalista Luigi Garlando ha commentato Samardzic ed il suo prossimo passaggio all’Inter: il calciatore era stato accostato al Milan

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha fatto il punto sul prossimo colpo di mercato che si prospetta per l’Inter, ovvero l’arrivo di Lazar Samardzic. Sul centrocampista dell’Udinese c’era anche l’interesse del Milan.

LE PAROLE – «Può fare la mezzala a destra, accentrandosi per liberare il mancino. Meglio se coperto da un esterno tattico: a Udine Pereyra. Samardzic ha il lancio per scatenare la corsa di Dimarco sul lato opposto. Ma Inzaghi può anche educarlo da play centrale: ha qualità e la sfrontatezza per uscire in dribbling dalla pressione. Potrebbe fare innamorare i tifosi che, dopo Sneijder, non hanno più avuto un vero giocoliere tecnico di cui infatuarsi».