Origi Milan: il belga è un caso? Ecco cosa sta succedendo. L’attaccante è fuori dal progetto di Pioli, ma sul mercato non ci sono segnali

Tra i giocatori in uscita dal Milan, presente anche il nome di Divock Origi. Il giocatore belga è uno di quelli finito ai margini del progetto di Pioli, al punto tale che non è stato convocato per la tournée statunitense.

Diverse squadre arabe si sono interessate a lui, ma nessuna offerta è stata recapitata al Milan di recente. Il finalista di Champions, quindi, rimane fuori dal progetto rossonero e non trova una nuova dimora: è un caso? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.