Mercato Milan, nuova cessione “alla Tonali”: in estate può dire addio a sorpresa

Mercato Milan, nuova cessione “alla Tonali” in programma: nel corso della prossima estate può dire addio a sorpresa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, proiettandosi già a cosa potrebbe accadere nel corso della prossima estate.

Tra i calciatori che potrebbe lasciare il Milan c’è anche Theo Hernandez: il francese, proprio come Tonali un anno fa, non è sulla lista dei partenti ma potrebbe fare le valigie in caso di buona proposta. Sulle sue tracce c’è da tempo il PSG.