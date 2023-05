Mercato Milan, niente doppia rosa: ecco il piano dei rossoneri. Ci vogliono seconde linee più determinanti, ma ci vogliono anche i soldi

La situazione è chiara: il Milan delle riserve non funziona. Bisogna cambiare passo per la prossima stagione e bisogna rifare le secondo linee, per dare la possibilità di Pioli di affidarsi anche ai giocatori della panchina.

Per farlo, però, è necessario avere a disposizione una somma da investire sul mercato rossonero. Soldi che arriverebbero in caso di qualificazione alla prossima Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.