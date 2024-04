Mercato Milan, anche il Napoli punta Jonathan David! È la prima scelta per il dopo Osimhen? Contatti con l’agente dell’attaccante

Che il mercato Milan sia alla ricerca di un centravanti di spessore e di prospettiva da regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione non è più un segreto, così come non è un segreto l’interesse dei rossoneri per Jonathan David. Da mesi, se non da anni, il Diavolo è sulle tracce dell’attaccante del Lille.

Come spiega il Corriere dello Sport, i rossoneri dovranno fare i conti con il Napoli, che avrebbe messo il canadese in cima alla lista dei desideri in caso di addio di Osimhen. Sarebbe già andato in scena il primo contatto tra i partenopei e l’entourage del calciatore, mentre il club francese per una sua eventuale cessione continua a chiedere circa 50 milioni di euro.