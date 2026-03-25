Mercato Milan, Moretto così su André: «Trattativa non morta ma…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan non si ferma mai, nemmeno ora che la stagione volge al termine. Al centro delle cronache sportive delle ultime ore c’è il nome di André, talentuoso centrocampista brasiliano del Fluminense, noto per la sua straordinaria capacità di dettare i tempi di gioco e per la sua fisicità prorompente. Durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di trasferimenti Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione,svelando dettagli inediti sul corteggiamento dei rossoneri

PAROLE – «Ci sono delle novità su Andrè, centrocampista classe 2006 di cui vi parliamo da tanto tempo. Il Milan è in trattativa per la firma da diverso tempo, vi abbiamo spiegato come l’offerta da 15/17 milioni di euro bonus inclusi, sia stata inizialmente accettata dal Corinthias tanto che le parti sono arrivate a firmare dei documenti, accordi preliminari. Poi sono successe alcune cose, il presidente ha deciso di non arrivare alla fine della trattativa ed ora non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere Andrè in rossonero sono molto basse. Su questo centrocampista molto promettente si sono inseriti altri club, non solo il Benfica ma soprattutto l’Atletico Madrid che si sta muovendo per capire la fattibilità dell’operazione. Piace moltissimo alla parte sportiva»