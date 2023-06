Morata Milan: il club valuta, il giocatore ha deciso! Le ultime. L’attaccante dell’Atletico Madrid è pronto a tornare in Italia

Il Milan ora sposta il proprio focus di calciomercato e si concentra sulla ricerca di un centravanti. I nomi sono diversi, ma tra quelli in cima alla lista c’è Alvaro Morata, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Per il giocatore non è necessaria alcuna trattativa: avendo la clausola da 10 milioni, basta il pagamento di questa per farlo sbarcare a Milano. Il giocatore ha espresso il proprio gradimento all’affare, lui che in Italia vuole tornarci. Ora spetta al Milan decidere chi sarà il nuovo centravanti rossonero che affiancherà Olivier Giroud.