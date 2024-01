Mercato Milan, Moncada accelera: è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco! Pronto l’assalto

Mercato Milan, Moncada ha intenzione di accelerare per Benjamin Sesko, obiettivo numero uno per l’attacco del futuro

Il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda l’investimento da fare in estate nel reparto offensivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è Sesko del Lipsia.

Acquistato per 20 milioni di euro oggi ne vale almeno il doppio. Per Moncada è l’attaccante giusto dal quale ripartire. Diverse le squadre interessate, soprattutto in Premier League e che potrebbero far alzare ulteriormente la valutazione, ma i rossoneri ci proveranno fino in fondo. Sesko può essere il grande colpo dell’estate rossonera.