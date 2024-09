Mercato Milan, Ibrahimovic SORRIDE: LUI ha detto sì, il prolungamento è dietro l’angolo. TUTTI i dettagli

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic può sorridere: Mike Maignan ha dato il via libera per il prolungamento del contratto

Nonostante un inizio di stagione difficile, il Milan sta lavorando per consolidare la rosa attraverso rinnovi contrattuali strategici. Tra questi, il rinnovo di Mike Maignan sembra essere a un passo dal concretizzarsi.

Il portiere francese, in scadenza nel 2026, avrebbe dato il suo ok di massima per un prolungamento fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno. Il nuovo contratto prevede un ingaggio di 6 milioni di euro a stagione, un aumento significativo rispetto all’attuale stipendio di 2,8 milioni.

Questo rinnovo rappresenta un segnale importante da parte del Milan, che dimostra la volontà di mantenere i suoi giocatori chiave e di costruire un futuro solido, anche in un momento di difficoltà. La fumata bianca è vicina e i tifosi possono sorridere, sapendo che il loro portiere resterà a difendere la porta rossonera per molti anni ancora.