Mercato Milan, occhi puntati su Londra: Moncada prepara un doppio colpo! I dettagli

Mercato Milan, occhi puntati su Londra: Moncada prepara un doppio colpo per quanto riguarda la difesa! I dettagli

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Tra gli obiettivi del club in vista della prossima estate c’è anche l’acquisto di almeno un nuovo difensore centrale.

Per questo motivo le attenzioni di Moncada si sono spostate su Londra, lì dove ci sono due giocatori che piacciano e non poco ai rossoneri: da un lato Chalobah del Chelsea (valutato 10-15 milioni), dall’altro Kiwior dell’Arsenal (che costa una decina di milioni in più). Lo riporta la Gazzetta.