Koulierakis Milan: il PAOK fa la sua richiesta! Le ultime. I rossoneri sono alla ricerca del quinto difensore per Pioli

Il Milan guarda ancora alla difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’ultimo nome è quello di Konstantinos Koulierakis

Il PAOK, proprietario del cartellino del classe 2003, ha fatto la sua richiesta per il giocatore: 10 milioni di euro per il cartellino. I rossoneri valutano una trattativa per trovare il quinto difensore da inserire in rosa.