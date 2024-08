Mercato Milan, Kone l’OBIETTIVO numero uno a centrocampo ma la Roma SOGNA il colpo! Le ultime sul futuro del francese

Gli uomini del mercato Milan restano vigili sulla situazione Manu Kone. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach, sul quale ha messo gli occhi anche la Roma, diventerebbe l’obiettivo prioritario a centrocampo nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Ismael Bennacer in Arabia Saudita. A fare il punto sulla questione è Luca Marchetti in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Manu Kone è il sogno a centrocampo della Roma. Il francese piace anche al Milan e, qualora dovesse partire Bennacer, diventerebbe l’obiettivo numero uno del centrocampo rossonero».