Mercato Milan: Kjaer nel derby si gioca il posto e futuro

Un’occasione unica. L’infortunio di Kalulu e la squalifica di Tomori potrebbero dare un’occasione senza precedenti a Kjaer nel derby anche in chiave mercato Milan :

il danese che ha di fatto perso il posto con l’esplosione di Kalulu che formò una coppia solidissima con l’inglese proprio per tamponare il suo infortunio adesso si trova dalla parte opposta. Infortunio di Kalulu e l’occasione di formare una coppia solida con Thiaw e chissà magari allungare il suo futuro in rossonero anche in vista della prossima stagione.