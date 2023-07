Mercato Milan, la Juve prende Facundo Gonzalez! Era accostato ai rossoneri

Il nome di Facundo Gonzalez era stato accostato al mercato del Milan. Il calciatore adesso è ad un passo dalla Juve

Aggiornamenti sul mercato Milan, con la Juve che sembrerebbe in procinto di affondare il colpo per uno dei profili sondati ed accostati ai rossoneri. Si tratta del giovane difensore classe 2003 Facundo Gonzalez.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno fatto un blitz per chiudere l’accordo col giocatore e col Valencia, strappandolo alla concorrenza. La chiusura dell’affare è prevista per la prossima settimana, con i due club che devono limare gli ultimi dettagli.