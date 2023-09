Mercato Milan, Juric fa fuori Sanabria dal Torino? Lo scenario

Potrebbe cambiare qualcosa per il futuro di Antonio Sanabria, obiettivo negli ultimi giorni del mercato del Milan

La situazione relativa ad Antonio Sanabria con il Torino è da tenere d’occhio per quanto riguarda il mercato Milan. Il centravanti era stato sondato dai rossoneri dopo che era sfumata la trattativa per Taremi, ma nel futuro ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.

Come riferisce Calciomercato.com, il paraguaiano sarebbe pronto a discutere con i granata per il rinnovo di contratto. Tuttavia le recenti dichiarazioni di Juric in conferenza stampa potrebbero far cambiare i piani dell’attaccante: «La società ha preso Zapata perché voleva una punta più forte, non per farli giocare insieme».