Mercato Milan, Ibrahimovic tentato dal colpo a parametro zero! Offerto nuovamente nelle ultime ore, scenario da non credere

Mercato Milan, ai rossoneri negli ultimi giorni è stato offerto nuovamente a parametro zero Jonathan David: costi altissimi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in vista della prossima estate sta riflettendo su un possibile ed importante nuovo colpo a parametro zero. Negli ultimi giorni infatti al Diavolo è stato nuovamente offerto il cartellino di Jonathan David, attaccante classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Lille.

I costi dell’operazione tra ingaggio e commissioni sono altissimi ma il Milan intende approfondire la questione.