Mercato Milan: contatti tra il Marsiglia e l’attaccante. Lo volevano anche i rossoneri nelle passate settimane

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Olympique Marsiglia ha avviato i contatti per Ismaila Sarr come potenziale nuovo acquisto. Colloqui in corso per l’attaccante del Watford, seguito anche nelle passate settimane dal mercato Milan.

È nella lista ed è apprezzato dall’OM, ​​non l’unica opzione ma le trattative sono in corso.