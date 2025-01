Mercato Milan, i rossoneri insistono per Rashford! Furlani ha messo sul piatto questa cifra, i dettagli

Condividi via email

Mercato Milan, spunta la cifra che i rossoneri dovrebbero versare all’attaccante del Manchester United fino a giugno: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan sta accelerando per Rashford.

Stipendio Rashford: il Milan ragionevolmente potrebbe arrivare a pagare tra i 3 e i 5M. Nella prima ipotesi, raggiungibile con grande lavoro diplomatico, il Milan al lordo spenderebbe 5,5M. Per un ingaggio più alto (4 o 5M) la somma salirebbe fino a 7 o 9M. Molti soldi.