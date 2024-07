Mercato Milan, Sportiello ai box per infortunio: il Diavolo ha già scelto il suo SOSTITUTO! Di chi si tratta

Mercato Milan, Sportiello ai box per infortunio: il Diavolo ha già scelto il suo SOSTITUTO! Trattativa in corso con il Cagliari per Scuffet

Marco Sportiello è alla prese con un infortunio rimediato in hotel alla mano sinistra prima dell’amichevole contro il Manchester City e in attesa di conoscere i tempi di recupero il Milan si è proiettato sul mercato per trovare il suo sostituto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha effettuato un sondaggio con il Cagliari per Simone Scuffet, portiere classe 1996 che ha già dato la sua apertura al club rossonero.