Mercato Milan, da De Ketelaere a Origi: quattro nodi da sciogliere. Saranno venduti o rimarranno a Milano? Ecco il piano della società

Il Milan riflette non solo nel mercato in entrata, ma anche quello in uscita. I casi da risolvere all’interno della rosa sono quattro. In primis i due attaccanti, Divock Origi e Ante Rebic: due premesse diverse per un finale simile, ossia il probabile addio dal Milan. Il primo ha mercato in Turchia, il secondo verso la Germania. Il problema di entrambi è l’ingaggio: fuori dalla portata del Milan.

Gli altri due nodi sono quelli di Yacine Adli e Charles De Ketelaere. Entrambi con una buona offerta possono partire. Il problema, però, è trovarla per il secondo: per il giocatore belga il Milan vuole almeno 28 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.